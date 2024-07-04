Российские войска могут снова быть под Киевом: командир из 3-й ОШБр призвал усилить мобилизацию

Ситуация на фронте кардинально изменилась

В Украине следует проводить усиленную мобилизацию для того, чтобы враг не смог прорвать фронт. В противном случае российские войска снова могут оказаться под Киевом.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил командир 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр на позывной "Процент". По его словам, россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине и вкладывают в это множество ресурсов.

"У людей должно быть осознание, что ситуация, которая была год назад, кардинально отличается от ситуации, которая сейчас на фронте. Если раньше говорили — пока не нужно всем идти в армию, то сейчас — начинайте ломиться в армию, потому что людей на фронте не хватает. И если сейчас упадут эти остатки, которые сейчас держат этот фронт, очень скоро мы получим ситуацию в 2022 году, когда противник стоял под Киевом", — сказал он.

"Процент" также посоветовал гражданским выбирать то, чем они хотели бы заниматься в армии. По его словам, после мобилизации такой возможности не будет.

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