Мобілізація-2024: які документи варто довести до ладу перед відправкою до лав ЗСУ, - поради адвоката

Розповідаємо, про що варто потурбуватися заздалегідь

В Україні посилюється мобілізація і до моменту отримання повістки бажано підготуватися не лише у плані спорядження, а ще й довести до ладу документи. Адже може скластися так, що доведеться розбиратися з кредитом, сидячи в окопі, чи згадувати, у якій шухляді лежать оригінали якихось документів. А тут важливо мати свіжу голову, чіткий хід думок і не відволікатися на папірці.

"Телеграф" розбирався, які документи мають бути на руках у рідних військовослужбовця. Для цього ми проконсультувалися з адвокатом Ярославом Жукровським.

Віддайте оригінали дружині, засвідчіть довіреність у нотаріуса

В принципі не існує якогось універсального порадника в таких ситуаціях, зізнається адвокат, проте все ж радить звернути увагу на таке:

навести лад у правовстановлюювальних документах на майно , де є власником чи співвласником військовослужбовець – землю або нерухомість. Або він має право на майно, яке в силу різних обставин не встиг реалізувати (наприклад, право безоплатне отримання земельної ділянки або право на спадщину).

, де є власником чи співвласником військовослужбовець – землю або нерухомість. Або він має право на майно, яке в силу різних обставин не встиг реалізувати (наприклад, право безоплатне отримання земельної ділянки або право на спадщину). відсутність боргових зобов’язань перед банками, фінансовими установами чи фізичними особами, заборгованість по сплаті аліментів, штрафів за порушення правил дорожнього руху, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Краще зібрати оригінали усіх документів та передати це найближчій людині, яка їх зберігатиме.

"Звичайно, важливо, щоб оригінали документів, які мають відношення до військовослужбовця були в найближчої людини та в одному місці. Варто провести перевірку наявних документів: що маємо, і того чого не маємо, і що потребує додаткового оформлення", — розповідає Жукровський.

Часто практикується оформлення довіреності на представництво інтересів військовослужбовця. Цей документ дозволяє представляти інтереси довірителя в банку, страхових компаніях, державних органах.

"Але вона не завжди може вирішити всі життєві ситуації, які можуть виникати під час проходження військової служби. Коли йдеться про зниклих безвісти осіб за особливих обставин, то виникають труднощі із реалізацію повноважень в межах оформлених довіреностей", — розповів адвокат.

Сподіваємося, що цей документ не знадобиться. Але війна — справа небезпечна і про всяк випадок можна скласти заповіт і нотаріально його засвідчити. Адже в іншому випадку доведеться ділити спадщину відповідно до законодавства, де передбачено п’ять черг спадкоємців.

"Але у таких випадках потрібно пам’ятати, що у разі складення нового заповіту, попередній буде не актуальним. Чи навіть наявності осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від змісту складеного заповіту. Або ж ймовірного оскарження самого змісту заповіту", — попереджає Жукровський.

Також нещодавно запроваджено можливість для військовослужбовців стосовно складення особистого розпорядження військовослужбовця на випадок смерті чи загибелі, коли йдеться про розмір часток при виплаті одноразової грошової допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні зміни щодо призову у липні. Зокрема, 16 липня закінчується дедлайн для уточнення даних в ТЦК.