Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни щодо призову у липні

Закінчується дедлайн для уточнення даних в ТЦК

Липень 2024 року — важливий місяць у плані змін щодо мобілізації. Адже цього місяця почнуть діяти кілька важливих нововведень: з 17 липня з’являться великі штрафи для "ухилянтів", з 1 липня змінюються правила відстрочки для деяких студентів.

"Телеграф" зібрав головні зміни липня та розповідає про них детальніше.

Мобілізація студентів

Починаючи з 1 липня три категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Відстрочка зберігається для тих, хто навчається на денній або дуальній формі та здобуває рівень освіти вищий за попередній. Також студенти-чоловіки вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Аспіранти не позбавляються права на відстрочку, але Міносвіти змінило умови для них. Цього року денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетна. Обсяг держзамовлення — 7000 по всій країні.

Штрафи в 17 тисяч гривень

16 липня — останній день для оновлення облікових даних у ТЦК (закон про мобілізацію, почав діяти з 18 травня). Актуалізувати дані мають усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники і резервісти, ті, хто заброньований, має відстрочку і жінки-військовозобов'язані.

З 17 липня почнуть діяти величезні штрафи для тих, хто дані не актуалізував. Це від 17 000 до 25 500 грн. У разі несплати — притягнення до кримінальної відповідальності.

Водночас обмежено придатні ще мають час, аби повторно пройти ВЛК — у них є 9 місяців з дати набуття чинності закону (тобто з 18 травня).

Деяких жінок почнуть штрафувати

Під дію цього закону потрапила також категорія жінок-медиків та фармацевтів. Вони на рівні з чоловіками можуть отримати штраф, якщо не оновлять дані в ТЦК до 16 липня. Підприємство, яке порушує правила військового обліку співробітників, може отримати ще вищий — від 34 до 59,5 тис. грн.

Мова про такі спеціальності:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Повістки поштою

З 17 липня ТЦК та СП зможуть надсилати повістки поштою. Це будуть такі собі "суперповістки" — вони будуть вважатися врученими навіть тоді, коли особа відмовиться її забрати, або якщо пошта поставила відмітку про відсутність особи за адресою місця проживання.

Їх відправлятимуть за адресою проживання, яку вказали під час оновлення даних. Якщо дані не оновлені — повістку відправлять за адресою "прописки". Все решта вважатиметься проблемами отримувача, бо він мусив оновити дані до 16 липня.

Хто ще втратить право на відстрочку

Зміни також зачеплять ще кілька категорій громадян, вони втратять право на відстрочку.

по догляду за особою з інвалідністю III групи (якщо це дружина або чоловік);

боржники з аліментів, у яких є троє дітей та більше;

батьки-одинаки, якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Центра протидії дезінформації при РНБО, питання мобілізації жінок не стоїть на порядку денному. Жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Це питання на сьогодні не актуальне і не розглядається органами влади.