Вчитися чи служити? Юрист розповідає, у яких випадках можуть мобілізувати студентів-заочників

У цьому питанні існує кілька нюансів

Студенти заочної форми навчання, яким виповнилося 18 років, вони перебувають на обліку призовників та мають приписне посвідчення, не можуть бути мобілізовані до досягнення ними 25 років. В інших обставинах вони можуть покликані досягти 18-ти років.

Про це розповів адвокат Андрій Межирицький. Він додав, що Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" поширює свою дію на осіб, які перебувають на обліку військовозобов’язаних та резервістів.

Він додав, що відповідно до українського законодавства існує три види військового обліку: облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо ж людина перебуває на обліку призовників, має приписне посвідчення призовника, то незалежно від віку така особа не може бути мобілізованою без її згоди.

В інших випадках, якщо особа була визнана непридатною до військової служби у мирний час і має тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або не має жодного військово-облікового документа, то така особа може бути мобілізованою.

"Отже якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників і має приписне посвідчення, то його не можуть призвати на військову службу до досягнення ним 25 років", — додав Андрій Межерицький.

Раніше ми розповідали, як змінилися правила мобілізації студентів. Також "Телеграф" писав, як українці можуть стати на облік за кордоном.