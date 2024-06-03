Чи може вас мобілізувати не "ваш" ТЦК? Адвокатка дала чітку відповідь

Направлення на ВЛК без постановки на військовий облік буде порушенням Постанови КМУ 560

В рамках нового закону про мобілізацію, до 16 липня всі військовозобов’язані громадяни України мають оновити свої дані до ТЦК. Паралельно з цим по всій країні ТЦК продовжують видавати повістки. Часто це трапляється на вулицях та в громадських місцях.

Чи може мобілізувати не той ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку? Відповідь на це питання дала адвокатка Дар'я Тарасенко.

"Якщо коротко — так, може", — зазначила вона.

Вона пояснила, що положенням про ТЦК та СП (Постанова КМУ від 23 лютого 2022 р. № 154) визначено, що Терцентри комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених на них завдань, здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Але є один нюанс. Згідно з відповідною Постановою КМУ 560 від 14 травня 2024 р, у разі призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період не за місцем їх перебування на військовому обліку, такі особи перед призовом на військову службу беруться на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який здійснює їх призов. Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів перед їх направленням на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

"Це означає, що якщо ТЦК та СП хоче призвати військовозобов'язаного, який не перебуає уних на обліку, спочатку такого військовозобов'язаного мають поставити на військовий облік, причому зробити це ДО того, як направляти на ВЛК", — пояснила правозахісниця.

Тобто, за словами адвоката, алгоритм повинен бути таким:

· перше — постановка на облік

· друге — направлення а ВЛК

· трете — призов (за умови, що за висновком ВЛК особа є придатною). Направлення на ВЛК без постановки на військовий облік буде порушенням Постанови КМУ 560.

Раніше "Телеграф" повідомив, що чи можна відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями.