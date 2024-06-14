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Українці можуть стати на військовий облік за кордоном: що для цього потрібно зробити

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні продовжується Новина оновлена 14 червня 2024, 17:59
Мобілізація в Україні продовжується. Фото Колаж

Дистанційний військовий облік прописали на законодавчому рівні

Українцям, які виїхали за кордон, необов’язково їхати до України, щоб стати на військовий облік. Вони зможуть це зробити дистанційно.

Про це сказано в постанові Кабміну від 7 червня 2024 року №675, пояснює "Телеграф" у матеріалі "Прийнято кілька важливих змін щодо мобілізації, броні та ВЛК. Все, що потрібно знати".

Стати на облік можна, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України відповідно до підпункту 10-1 пункту 1 додатка 2. Для цього чоловік повинен мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ, якщо йому виданий і не втрачений.

При цьому в документі зазначено, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з відбуттям за межі України строком понад 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів з набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік. Для цього вони мають або повернутися до України та особисто з’явитися до ТЦК, або подати заяву у довільній формі про взяття на військовий облік. Разом із заявою необхідно подати відомості, визначені додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК (яким такого цивільного зняли з військового обліку) через українську дипломатичну установу за кордоном.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи законно вилучати машини у рамках мобілізації. Юрист розповів, що про це говорить Конституція України та законодавство.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Мобілізація