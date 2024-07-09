Учиться или служить? Юрист рассказывает, в каких случаях могут мобилизировать студентов-заочников

В этом вопросе существует несколько нюансов

Студенты заочной формы обучения, которым исполнилось 18 лет, они состоят на учете призывников и имеют приписное удостоверение, не могут быть мобилизированы до достижения ими 25 лет. В других обстоятельствах они могут призваны по достижению 18-ти лет.

Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий. Он добавил, что Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяет свое действие на лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов.

Он добавил, что в соответствии с украинским законодательством существует три вида военного учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов. Если же человек состоит на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста такое лицо не может быть мобилизовано без его согласия.

В других случаях, если лицо было признано непригодным к военной службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или не имеет никакого военно-учетного документа, то такое лицо может быть мобилизовано.

"Следовательно, если парень состоит на военном учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет", — добавил Андрей Межерицкий.

Ранее мы рассказывали, как изменились правила мобилизации студентов. Также "Телеграф" писал, как украинцы могут стать на учет за границей.