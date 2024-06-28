В Україні триває мобілізація: які зміни чекають на студентів з 1 липня

Можуть призвати одразу кілька категорій студентів

У зв'язку з триваючим повномасштабним вторгненням РФ, Верховна Рада України вже удванадцяте ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу термін дії встановлено, як і раніше, строком на 90 днів — від 14 травня до 11 серпня 2024 року.

"Телеграф" розповідає, що зміниться для військовозобов’язаних у липні. У цьому матеріалі розповідаємо про пертурбації з відстрочкою для студентів.

Після внесення змін до правил прийому у ВНЗ та нові обмеження від МОН, які набули чинності 25 червня, планують зменшити кількість абітурієнтів, які вступають до університетів, щоб уникнути мобілізації.

З 1 липня можуть призвати одразу кілька категорій студентів. При цьому, всі норми вже були включені в новий закон про мобілізацію, тобто вони не є чимось новим.

Згідно з цим законом, з 18 травня змінилися умови відстрочки для студентів. За статтею 23 (частина 3), відстрочка зберігається для тих, хто навчається на денній або дуальній формі та здобуває рівень освіти вищий за попередній.

Таким чином відстрочка від мобілізації не світить тим студентам, які здобувають нижчий за попередній рівень освіти. Простими словами, якщо у вас магістерський рівень вищої освіти, то щоб отримати відстрочку необхідно вступати на аспірантуру, де, згідно з останніми даними, були змінені правила вступу.

У зв'язку з тим, що Кабмін встановив тривалість навчального року для закладів загальної середньої освіти до 28 червня, з'явилась інформація про можливу втрату відстрочки з початку наступного місяця.

Згідно із законом про вищу освіту, організація освітнього процесу є частиною автономії вищих навчальних закладів. Тому, коли навчальний рік у цих закладах завершиться, студенти, яких з 18 травня позбавили права на відстрочку, втратять її.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто та які повістки може отримати вже з 1 липня. На фронті поїдуть не всі.