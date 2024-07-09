Відключення світла 9 липня: в "Укренерго" повідомили важливу новину (оновлено)

Дефіцит в енергосистемі посилився

В Україні планується посилення відключень світла по всій території країни. У вівторок, 9 липня, з 14:00 будуть застосовуватись 3 групи відключень, замість звичних двох.

Про це повідомляє "Укренерго". Основною причиною цього стало підвищене споживання електроенергії з початку тижня.

"9 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зранку і до 14.00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3-4 черги", — йдеться у повідомлені.

Станом на 15:00 в "Укренерго" повідомили, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень. У вечірні години та до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС.

UPD: "Укренерго" змінило обсяг обмежень споживання. Застосування двох черг продовжили на дві години, до 16:00.

"Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00. Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", — йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, в понеділок, 8 липня, було зафіксовано максимальне споживання електрики з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні. В порівнянні з 7 липня було перевищено показник на 10%.

Зазначається, що безпосередньо Укренерго визначатиме, скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно. Водночас тривалість черги та послідовність їх відключення, визначають обленерго у кожному регіоні.

Енергетики наголосили, що велику роль у зростанні дефіциту відіграє спека. Тому у пікові години слід обмежити користування кондиціонерами та іншими "важкими" електроприладами.

Нагадаємо, що в Україні скасували анонсований "День без відключень". Це сталося через зростання споживання та підвищення температури повітря.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК пояснили, чому перевищуються графіки відключень.