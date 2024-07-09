Отключения света 9 июля: в "Укрэнерго" сообщили важную новость (обновлено)

Дефицит в энергосистеме усилился

В Украине планируется ужесточение отключений света по всей территории страны. Во вторник, 9 июля, с 14:00 будут применяться 3 группы отключений вместо привычных двух.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Основной причиной этого стало повышенное потребление электроэнергии с начала недели.

"9 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Утром и до 14:00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений. Далее – с усилением жары – планируется применять 3-4 очереди", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 в "Укрэнерго" сообщили, что с 16:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений. В вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен за счет аварийных поставок из ЕС.

UPD: "Укрэнерго" изменило объем ограничения потребления. Применение двух очередей продлили на два часа, до 16:00.

"Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", — говорится в сообщении.

По данным энергетиков, в понедельник, 8 июля, было зафиксировано максимальное потребление электричества с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране. В сравнении с 7 июля был превышен показатель на 10%.

Отмечается, что непосредственно Укрэнерго будет определять, сколько очередей применять во всех регионах одновременно. В то же время продолжительность очереди и последовательность их отключения определяют облэнерго в каждом регионе.

Энергетики подчеркнули, что большую роль в росте дефицита играет жара. Поэтому в пиковые часы следует ограничить использование кондиционеров и других "тяжелых" электроприборов.

Напомним, что в Украине отменили анонсированный "День без отключений". Это произошло из-за роста потребления и повышения температуры воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК объяснили, почему превышаются графики отключений.