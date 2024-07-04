"Чому світло є лише дві години на добу?": у ДТЕК відповіли на популярне питання щодо відключень

У компанії пояснили причину таких тривалих відключень

В Україні продовжуються відключення світла згідно з графіками, але деякі громадяни нарікають на те, що в них електроенергію включають часом лише на дві години на добу. У ДТЕК пояснили, у чому причина.

Зокрема, мешканці Київської області зіткнулися з такою проблемою та з відповідним питанням звернулися до пресслужби компанії. Як виявилося, світла в будинку не було за графіком.

"Підкажіть, чому сьогодні на добу світло було лише дві години?", — написав користувач.

У ДТЕК уточнили, за якою адресою були відключення, а невдовзі додали, що перевірили інформацію та встановили причину.

"Відключення на вашими адресами в межах графіків. Як повідомляє Укренерго, через спеку зросло споживання електроенергії. Тому ми отримуємо більше обмеження і змушені відключати клієнтів у світло-сірій зоні також», — написали в компанії.

Зазначимо, що всього діючі графіки мають три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці обурені через "нечесне" відключення. Громадяни скаржаться, що в деяких будинках тривалість відключень набагато менша, ніж у висотках. У ДТЕК прокоментували ситуацію.