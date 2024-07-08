"День без відключень" скасовується: українців засмутили прогнозом щодо наявності світла

"Дні без відключень" перенесли на більш сприятливі часи

У вівторок, 9 липня, відключення світла в Україні триватимуть весь день. При цьому клієнти ДТЕК можуть зіткнутися із відключеннями у сірих зонах.

Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму telegram-каналі. Зазначається, що такий режим діє за розпорядженням "Укренерго".

"9 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватися протягом усієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, зони відключень діють для клієнтів ДТЕК в українській столиці та згаданих вище областях. Розуміти їх варто як:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає;

Світло-сіра зона – відключення світла можливі, але не гарантовані;

Біла зона – світло гарантовано є.

Варто зазначити, що через складну ситуацію в енергосистемі також було скасовано так званий "День без відключень". За даними "Укренерго", це сталося через зростання споживання та підвищення температури повітря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими. За найгіршого сценарію світла може не бути по 18 годин.