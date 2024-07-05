Сім годин замість чотирьох: у ДТЕК пояснили, чому перевищуються графіки відключень

У країні дефіцит генерації

Україна живе у режимі регулярних відключень світла, які є наслідками ударів росіян по нашій енергосистемі. У ДТЕК пояснили, чому іноді час відключень, прописаних у графіку, може суттєво збільшуватися.

Про це компанію запитала українка у коментарі на Facebook-сторінці компанії. Вона поскаржилася на те, що світла за її адресою немає вже сім годин.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень електросистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", — відповіли в ДТЕК.

У компанії додали, що розуміють, наскільки складними є відключення світла для українців та роблять все, щоб їх було якнайменше. До речі, 5 липня трохи послабили заявлений раніше графік. Так, з 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати по дві черги відключень, а не три, як планувалося. Однак після 15 години повернуться до відключення трьох черг одночасно.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у ДТЕК відповіли на претензію українця щодо несправедливості відключень світла. Чоловік зауважив, що у п’ятиповерхівках із газом світло нібито відключають менше, ніж у дев’ятиповерхівках з електроплитами.