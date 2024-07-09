У декількох регіонах України обшуки на митниці: журналіст повідомляє про затримання

Інформація про обшуки вимагає офіційного підтвердження

У Центральному апараті державної митної служби України увечері 9 липня розпочалися обшуки. Крім того, силовики прийшли з обшуком до начальника внутрішньої безпеки Волинської митної служби Олександра Трубека.

Про це повідомив журналіст Тарас Середич із посиланням на власні джерела. Подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.

Також, за словами журналіста, у Вінниці правоохоронці зловили на хабарі та затримали заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби із контрабандою. За попередніми даними, всі обшуки – справа рук СБУ.

Щодо Олександра Трубеки, то саме він 21 травня намагався відзначити 32-й день народження у розкішному ресторані "Машівський бір" з виконавцями "Україна має талант". Але через публікацію журналіста масове гуляння було зірвано в.о.начальника Держмитслужби Сергієм Звягінцевим. Щобільше, наприкінці травня 2024 року Трубека нібито викрав державного інспектора Волинської митниці безпосередньо із робочого місця у прикордонному пункті "Ягодин".

У митниці поки що ніяк не прокоментували обшуки та затримання у кількох регіонах. Також інформація потребує офіційного підтвердження.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Масі Найєму прийшли з обшуками в юридичну фірму. Підозрюють в отриманні великого хабаря.