Кирило Тимошенко розповів, чому НАБУ влаштувало у нього обшук (відео)

Детективи завітали до ексзаступника Єрмака у четвер, 27 червня

Ексзаступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував слідчі дії НАБУ, учасником яких він став у четвер, 27 червня. Нагадаємо, спершу мережею ширилася інформація про нібито затримання Тимошенка, а пізніше в НАБУ пояснили, що відбулося насправді.

"Сенсації не відбулося", — такими словами розпочав своє повідомлення Тимошенко. Допис зробив у Telegram.

"Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", — написав ексзаступник Андрія Єрмака.

Разом з тим, у коментарі журналістам, Тимошенко сказав, що детективи вилучили у нього телефон та ноутбук. І вкотре зауважив, що не має стосунку до справи.

Детективи НАБУ завітали до Тимошенка у четвер, 27 червня. За інформацією джерела "Телеграфа", слідчі дії проводилися поруч з рестораном "Ішак", що на Кловському узвозі, в Києві.

Низка ЗМІ, зокрема видання "Українська правда", стверджують, що обшук у Тимошенка пов’язаний зі справою про "зливи" з НАБУ, зокрема по справі "Великого будівництва" — масштабний проєкт, який курував Тимошенко, коли був на посаді заступника голови ОП.

Водночас, джерела "Телеграфу" в Бюро, які й заперечили затримання Тимошенка, а назвали це "слідчими діями", відмовилися підтвердити, чи пов’язані вищезгадані слідчі дії зі справою про "зливи". Послалися на "таємницю слідства".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з’явилася офіційна реакція керівництва Бюро на "зливи" з відомства.