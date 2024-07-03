Енергокомпанія зупинила мільйонні інвестиції в Україну через обшуки СБУ. У спецслужбі дали коментар

Компанія пішла на вимушений крок

Група EDS Ukraine відкладає інвестиції в новий завод через обшуки минулого тижня і хоче перенести виробництво до Чехії. Компанія планувала масштабні інвестиції у будівництво нового цеху з виробництва трансформаторів та зарядних пристроїв для електромобілів великої потужності. При цьому продукцію мали намір продавати не лише в Україні, а й у єврозоні, а в перспективі вийти на американський ринок.

Інформація про це була опублікована на сторінці компанії Facebook. У пості зазначили, що обшуки проходили в офісах групи та у приміщеннях керівників та співробітників. Компанія зазначає, що за свої 15 років існування це перший випадок обшуків.

"Для збереження таємниці слідства не розголошуватимемо жодних деталей, але вважаємо – це тиск на бізнес. До речі, безпідставний, як свідчить наш досвід, дотримання вимог до виконуваних нами робіт і залучені до процесу адвокати", – йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що першим етапом планувалося будівництво цеху площею 4 тис. кв. м, і початися воно мало вже наступного року. За рік після цього планувалося розпочати будівництво другого цеху-близнюка також на 4 тис. кв. м. для розширення виробництва. Також громадськості були відкриті деякі цифри:

перший етап 1500000 $ на капітальні будівлі й 2500000 $ на обладнання.

другий етап: майже 4 000 000 $ на обладнання та виробничі площі.

загальна сума інвестицій: майже 8000000 $ до 2026 року.

робочі місця: 160 працівників із відповідними податковими надходженнями.

окупність: 5 років.

податків: 40-45 млн грн на рік на додаток до вже існуючого обсягу майже 70 млн по всій групі EDS Ukraine за 2023 рік.

При цьому для будівництва вже багато було готове. Наприклад, придбано земельну ділянку, завершено девелоперську фазу та отримано всі необхідні дозволи на будівництво, знайдено фінансування першого етапу. Проєктування, як зазначається, вже було на останній стадії.

"Тиснемо на STOP в розвитку даного інвестиційного проєкту в Україні!Почали вивчати можливість створення цього проєкту в Єврозоні. Адже враховуючи нові ризики, перспектива інвестування в Україні стає ще більш ризикованою. Це рішення є вимушеним кроком, що може призвести до втрати робочих місць і податкових надходжень для нашої країни. Однак, група продовжує свою діяльність і ми прагнемо забезпечити якісний продукт для українських споживачів, хоч і тепер, можливо, з виробничими потужностями за кордоном…", — підсумували в EDS Ukraine.

Що розповіли у СБУ

"Телеграфу" вдалося дізнатися, що минулого тижня співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області провели обшуки у юридичної особи з Дніпра, що спеціалізується на виробництві та постачанні електроустаткування.

За попередніми даними, керівництво компанії може бути причетним до незаконної торгівлі з Росією під час повномасштабного вторгнення.

Усі заходи проходили із суворим дотриманням законодавства та в рамках кримінального провадження за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наголошується, що обшуки у фігурантів ніяк не вплинули на роботу самого підприємства та стосувалися дій окремих посадових осіб компанії.

З метою повного та неупередженого з’ясування всіх обставин СБУ ініціювала низку додаткових експертиз. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року до Київської міської державної адміністрації прийшли з обшуками правоохоронці.