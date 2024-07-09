В нескольких регионах Украины обыски на таможне: журналист сообщает о задержаниях

Информация об обысках требует официального подтверждения

В Центральном аппарате государственной таможенной службы Украины вечером 9 июля начались обыски. Вдобавок к этому, силовики пришли с обыском к начальнику внутренней безопасности Волынской таможенной службы Александру Трубеки.

Об этом сообщил журналист Тарас Середич со ссылкой на собственные источники. Подробности он пообещал сообщить позже.

Также, по словам журналиста, в Виннице правоохранители поймали на взятке и задержали заместителя начальника Винницкой таможни по линии борьбы с контрабандой. По предварительным данным, все обыски — дело рук СБУ.

Что касается Александра Трубеки, то именно он 21 мая пытался отметить 32-й день рождения в роскошном ресторане "Машевский бор" с исполнителями "Украина имеет талант". Но из-за публикации журналиста массовое гуляние было сорвано и.о.начальника Гостаможслужбы Сергеем Звягинцевым. Более того, в конце мая 2024 года Трубека якобы похитил государственного инспектора Волынской таможни непосредственно с рабочего места в пограничном пункте "Ягодин".

В таможне пока никак не прокомментировали обыски и задержания в нескольких регионах. Также информация требует официального подтверждения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что к Маси Найему пришли с обысками в юридическую фирму. Подозревают в получении крупной взятки.