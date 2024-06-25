Середня пенсія 3000 пенсіонерів – яку суму готівки знайшли під час обшуку у нардепа Тищенка

Готівкою депутат зберігав сотні тисяч доларів

Під час вручення підозри та обшуку в будинку народного депутата України Миколи Тищенка Державне бюро розслідувань опублікувало фото пачок готівки, які зберігалися у політика. Сума коштів може бути еквівалентною середній пенсії кількох тисяч пенсіонерів або приблизно 400 тисяч доларів.

Таку суму назвали "Телеграфу" в одному з українських банків, куди наше видання звернулося з проханням оцінити кількість грошей у пачках. Останнє виявилося непросто, оскільки свої кошти політик вважав за краще тримати мінімум у двох валютах – доларах США та євро, та ще й різними купюрами.

"У доларах йдеться приблизно про 150 тисяч. З євро трохи складніше, тому що купюри розфасовані в пачки номіналом по 50 і 100 євро. Можна говорити приблизно про 100-120 тисяч купюр по 50 євро і близько 100 тисяч по 100 євро. Всього таким чином виходять близько 150 тисяч доларів та 200-220 тисяч євро або в середньому близько 400 тисяч доларів", — повідомив "Телеграфу" на умовах анонімності один з українських банкірів.

Співробітники ДБР вважають готівку Миколи Тищенка

Зазначимо, що 400 тисяч доларів це приблизно 16,2 млн. грн. або середня пенсія приблизно 2800 українських пенсіонерів, яка за даними ПФУ навесні становила близько 5800 гривень.

Купюри по 50 та 100 євро пачками було знайдено у Миколи Тищенка

Нагадаємо, причиною для відкриття кримінального провадження в рамках якого Микола Тищенко отримав підозру, стало незаконне позбавлення волі та завдання тілесних ушкоджень військовому в Дніпрі 20 липня.