У юридичну компанію Масі Найєма прийшли з обшуками у справі про великий хабар: у "Міллері" розповіли подробиці

Адвокат підозрюється у пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів США.

У вівторок, 4 червня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили адвоката юридичної компанії "Міллер" на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів США. У заснованій адвокатом Масі Найма юркомпанії заявили, що розривають будь-які відносини з адвокатом Олексієм Носовим.

У Бюро повідомили, що кошти пропонувалися детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

"Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що кваліфікували дії адвоката за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, якщо неправомірна вигода надавалася посадовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, — караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої).

При цьому в НАБУ не називали компанію та оприлюднили ім’я адвоката.

Водночас повідомлення про те, що відбулися слідчі дії щодо одного з адвокатів компанії "Міллер", Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в рамках справи одного з клієнтів, було опубліковано на сторінці юридичної компанії у соцмережі Facebook.

У "Міллері" заявили, що "не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії".

"Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", — йдеться у повідомленні.

Також там додали, що адвокати компанії, представники та члени команди "не можуть і не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження".

Разом з тим, це повідомлення викликало низку запитань у користувачів соцмережі. Зокрема, їх здивувало те, як оперативно в компанії розірвали будь-які стосунки з адвокатом та заявили про те, що не виступатимуть захисниками підозрюваного.

Згідно з інформацією на сайті компанії "Міллер", Олексій Носов був керівником кримінальної, а також практики економічних та службових злочинів із 11-річним юридичним стажем.

Як повідомлялося, 22 травня 2024 року САП спільно з Нацполіцією провели обшуки в одного з детективів НАБУ. Як повідомляли джерела "Телеграфа", необхідність проведення термінових обшуків у детектива НАБУ може пояснюватися витоком інформації у резонансній кримінальній справі щодо одного з ключових організаторів великої корупційної схеми.