Відключень стане менше, а світла більше: експерт назвав дату, коли ситуація покращиться та причини

Це за умови, що не буде нових руйнівних ударів по енергосистемі, зазначив він

В Україні тривають відключення електропостачання. Жорсткі обмеження будуть й у наступні 10 днів, але потім ситуація має покращитися.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київ 24". За його словами, поліпшення принесе кілька факторів.

Омельченко сказав, що дефіцит ще триватиме ще близько 10 днів, а потім має почати зменшуватися. По-перше, буде спадати спека, по-друге, планується виведення з ремонту блоку АЕС.

Також, за його словами, можливо, покращиться ситуація на теплових електростанціях та гідроелектростанціях. Тому з кінця липня — початку серпня можна очікувати менших відключень.

"Але, знову таки, це за умови, що не буде нових якихось потужних руйнувань рашистами нашої енергетичної інфраструктури", — наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, нещодавно в "Укренерго" дали просте пояснення, як працюють графіки відключення світла. Люди вже почали плутатися з тим, як усе це працює, тому енергетики докладно пояснили алгоритми.