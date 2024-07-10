Жорсткі відключення електрики продовжуються: в "Укренерго" повідомили графік на 11 липня

Українцям пояснили, чому повернулися жорсткі графіки відключень

Завтра, 11 липня, графіки відключення світла будуть застосовуватись протягом доби. У певні години одразу буде задіяно чотири черги.

Про це повідомили у ДТЕК. А у НЕК "Укренерго" назвали причину жорстких графіків.

Так, у Києві та ще чотирьох областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом усієї доби. Це означає, що крім основних зон у певний час відключатимуть і інші. Йдеться про Київську, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.

За інформацією "Укренерго", чотири черги відключень одночасно застосовуватимуть з 16:00 до 23:00. В решту годин буде задіяно три черги. Причина жорстких графіків – збільшення споживання електроенергії у спеку.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому у 40-градусну спеку немає світла у будинках українців. У ДТЕК пояснили, чому не можуть забезпечити безперебійною електрикою за такої погоди.