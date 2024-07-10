Лягаєш спати без світла, прокидаєшся — теж без нього: кияни просять у ДТЕК пояснень через тривалі відключення

Споживачі обурюються та завалюють соцмережі гнівними коментарями

Мешканці Києва звинувачують компанію ДТЕК у нерівномірному розподілі електроенергії між групами абонентів. Люди масово скаржаться на те, що 5 група практично цілодобово сидить без світла.

У ДТЕК на всі звинувачення відповідають шаблонним набором фраз і стверджують, що графіки відключень є стандартними для всіх. Однак на офіційній сторінці компанії в Фейсбуці можна помітити величезну кількість гнівних коментарів саме з боку 5 групи абонентів.

Так, кияни почали масово скаржитися на те, що у столиці 5 група абонентів практично цілодобово сидить без світла. Люди вимагають від ДПЕК дати їм виразну відповідь з приводу того, чому електроенергію розподіляють, на їхню думку, "несправедливо" та "нерівномірно":

Варто зазначити, що саме "Укренерго" визначає, скільки черг відключають одночасно, а ось тривалість та порядок відключень у конкретних чергах визначають місцеві обленерго.

У ДТЕК відповідають споживачам стандартно і просять усіх уважно ознайомлюватися з графіками відключень:

Слід зазначити, що у графіках є три категорії відключень:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно не буде;

світло-сіра зона – відключення світла можливі;

біла зона – світло гарантовано має бути.

Якщо у вас у світло-сірій зоні немає світла, то це все ще дія графіка.

При цьому кількість одночасних черг відключення також впливає на те, як довго залишатиметься без світла конкретний споживач. Тобто, якщо протягом дня діє лише одна черга графіків відключень, то можна вважати, що у конкретного споживача світла не буде 4 години на добу. Відповідно:

2 черги — 8 годин;

3 черги — 12 годин;

4 черги – понад 12 годин.

Так виглядає графік відключень для 5 групи абонентів у Києві на 10 липня:

Дізнатися причину відсутності електроенергії мешканці Києва та області можуть такими способами:

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: у Києві – ДТЕК КЕС, в області – ДТЕК КРЕС ; телефони: для Києва – 1588, (044)-202-15-88 (і той же номер із кодами 067, 050 та 073), 0-800-501-588; для області – (044)-459-07-40 (і той же номер із кодами 067, 099 та 093) та 0-800-400-740.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в "Укренерго" доступно пояснили, як працюють графіки відключення світла. Оскільки люди вже почали плутатися з тим, як усе це працює, енергетики вирішили дати просте пояснення.