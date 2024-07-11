Отключений станет меньше, а света больше: эксперт назвал дату, когда ситуация улучшится, и причины

Это при условии, что не будет новых разрушительных ударов по энергосистеме, отметил он

В Украине продолжаются отключения электроснабжения. Жесткие ограничения будут и в следующие 10 дней, но затем ситуация должна улучшиться.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев-24". По его словам, улучшение принесет несколько факторов.

Омельченко сказал, что дефицит еще продлится еще около 10 дней, а затем он должен начать уменьшаться. Во-первых, будет спадать жара, во-вторых, планируется выведение из ремонта блока АЭС.

Также, по его словам, возможно улучшится ситуация на тепловых электростанциях и гидроэлектростанциях. Поэтому с конца июля – начала августа можно ожидать меньших отключений.

"Но, опять же, это при условии, что не будет новых каких-либо мощных разрушений рашистами нашей энергетической инфраструктуры", — подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Напомним, недавно в "Укрэнерго" дали простое объяснение, как работают графики отключения света. Люди уже начали путаться с тем, как это все работает, поэтому энергетики подробно объяснили алгоритмы.