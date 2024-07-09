Чекати недовго? Коли відключень світла в Україні поменшає

Прем’єр також назвав причину

В Україні продовжують діяти планові графіки відключень світла. Проте у другій половині липня очікується покращення ситуації в енергетиці

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, що це повинно статись у двадцятих числах липня.

Прем’єр пояснив, що завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, за його словами, відключення будуть не такими тривалими.

Шмигаль також повідомив, що уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Буде запроваджено кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Також, за інформацією Шмигаля, передбачені пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Крім того, уряд запроваджує кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70% витрат на проєкт. Також прем'єр повідомив, що будуть кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

Також, за його словами, до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. В уряді очікують, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу.

Нагадаємо, що в Україні скасували анонсований "День без відключень". Це сталося через зростання споживання та підвищення температури повітря.