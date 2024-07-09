Як працюють графіки відключення світла: в "Укренерго" дали просте пояснення

Що потрібно знати про відключення світла в Україні

В Україні через посилення спеки збільшилась і тривалість сумарних відключень світла для побутових споживачів та бізнесу. Оскільки люди вже почали плутатися з тим, як усе це працює, енергетики вирішили дати просте пояснення.

Пояснення оприлюднила прес-служба Укренерго у своєму telegram-каналі. Там зазначили, що головною причиною відключень є наслідки російських атак, через що українська енергосистема втратила 9 гігават потужності.

У відомстві додали, що споживання у періоди літньої спеки зростає, оскільки люди намагаються протистояти їй за допомогою кондиціонерів.

Щодо відключень, то в Укренерго нагадали, що всі області поділені на 6 черг, які формуються таким чином, щоб отримати приблизно однакові цифри споживання у кожній із них. Однак споживання в областях відрізняється один від одного через різну кількість промислових підприємств та критичної інфраструктури.

"Укренерго" визначає, скільки черг відключають одночасно, а ось тривалість та порядок відключень у конкретних чергах визначають місцеві обленерго.

При цьому пояснили, що кількість одночасних черг відключення також впливає на те, наскільки довго залишатиметься без світла конкретний споживач. Тобто, якщо протягом дня діє лише одна черга графіків відключень, то можна вважати, що у конкретного споживача світла не буде 4 години на добу. Відповідно:

2 черги — 8 годин;

3 черги — 12 годин;

4 черги – понад 12 годин.

Слід зазначити, що споживачі у Києві та області, а також у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях можуть бути клієнтами ДТЕК, де графіки працюють трохи інакше. Там діє колірна схема, що складається з трьох кольорів:

білий — періоди, коли світло точно є;

темно-сірий — періоди, коли світла точно немає;

світло-сірий — періоди, коли відключення можливі, але не гарантовані.

Для кращого розуміння того, чи буде світло у світло-сірій зоні, можна звернути увагу на те, скільки черг запроваджує Укренерго на день. Якщо їх три чи чотири, то на наявність електрики краще не розраховувати.

Як повідомлялося раніше, через повернення спеки та збільшення навантаження на мережу, "Укренерго" скасувало "день без відключень". У цей період у різних областях відключення не повинні були проводитись цілу добу, щоб виміряти обсяги споживання по області в літній період. Однак тепер "дні без відключень" будуть проведені пізніше.