Тютюн, ароматизовані та е-сигарети зникнуть з прилавків: що відомо

Оновилися й вимоги до цигарок

Ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням мають повністю зникнути з продажу вже у четвер, 11 липня. Напередодні, перед тим як закінчився перехідний етап Закону України №1978-XI, українці скаржилися на дефіцит тютюну у магазинах.

Нагадаємо, Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну набрав чинності рівно рік тому, 11 липня 2023 року. Закон давав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

У четвер, 11 липня, термін закінчився, і відсьогодні вказані у Законі норми набули повної сили.

Відтепер на кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння мають зазначатися загальне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою ілюстрацією, а також інформаційне повідомлення.

З 11 липня комбіноване медичне попередження має містити одне з 14 текстових попереджень і відповідну кольорову ілюстрацію, покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхонь пачки чи зовнішнього упакування та мати висоту не менше 44 міліметрів та ширину не менше 52 міліметрів.

Загалом розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори будуть оновлюватися щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.

Також з 11 липня заборонено продавати ароматизовані сигарети та е-сигарети.

Крім того, було встановлено:

заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планується здорожчання сигарет. Зазначається, що уряд законопроєктом №11090 пропонує підвищити ставки акцизу на тютюнові вироби. Робити це планують поступово. Проте невелике зростання акцизу можливо вже з 1 липня, а от у січні 2025 року акциз зросте на 23%. У 2026—2028 роках — ще плюс по 5%.