В українських магазинах різко зник тютюн: у чому може бути причина та які прогнози

Українці діляться в мережі способами та місцями, де можна роздобути тютюн

Українці скаржаться, що з магазинів масово зник тютюн, з якого багато хто звикли робити самокрутки. Сталося це через рік після того, як в Україні заборонили ароматизовані цигарки.

Про це повідомляють українці у мережі. За прогнозами, дефіцит триватиме до серпня-вересня цього року.

Зокрема, журналістка Юліана Скибицька поділилася своєю історією. Довгий час вона не палить покупні цигарки, а купує тютюн і робить самокрутки. Але через те, що тютюн пропав із магазинів, їй довелося купити IQOS.

"І я відчуваю себе змішано. З одного боку, якби не ця підстава з тютюном, айкоса не було б у моїй бананці, а 1400 гривень — залишилися б на картці. З іншого — я курю і мені нормально, а якщо бути зовсім чесно, навіть трохи подобається", — написала журналістка.

Багато хто пов’язав зникнення тютюну із забороною на ввезення, виробництво та продаж ароматизованого тютюну та цигарок з капсулами або різними смаками. Таке рішення ухвалили влада України 11 липня 2023 року. За словами українців, тютюнові магазини зараз зіткнулися з проблемою ввезення тютюну, оскільки здебільшого він продавався також ароматизованим. А запаси старого вже майже закінчилися. У магазинах "Фортуна" та інших тютюнових кіосках кажуть, що дефіцит може тривати до серпня-вересня.

Водночас українці зазначають, що можна замовити тютюн в інтернет, але терміни його доставки невідомі. А дехто купує у неофіційних точках, де цигарки завозять контрабандою. Але якість та безпечність товару в таких місцях невідома.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчають цигарки. Найближчим часом пачка цигарок коштуватиме майже 200 гривень.