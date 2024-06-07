Швидкі гроші для бюджету: влада хоче серйозного здорожчання сигарет

Зростання акцизу можливо вже з 1 липня

Законопроєкт про підвищення акцизів на сигарети пройшов перше читання. Цей проєкт дуже швидко може стати законом, судячи з того, як налаштовані нардепи. Але нові ціни точно не сподобаються курцям.

Чому так розповідає "Телеграф" у матеріалі "Наскільки подорожчають сигарети? Ці цифри не сподобаються курцям".

Зазначається, що уряд законопроєктом №11090 пропонує підвищити ставки акцизу на тютюнові вироби. Робити це планують поступово. Проте невелике зростання акцизу можливо вже з 1 липня, а от у січні 2025 року акциз зросте на 23%. У 2026—2028 роках — ще плюс по 5%.

Темпи зростання акцизів встановлені з оглядом на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС щодо гармонізації українського податкового законодавства з вимогами Євросоюзу.

"Звісно, мета законопроєкту – збільшити надходження до державного бюджету. І саме акцизний податок на тютюн здатний принести в казну швидкі гроші", — йдеться у матеріалі.

За прогнозами Мінфіну, прийняття цього законопроєкту забезпечить додаткові надходження до бюджету понад 28 млрд грн до 2029 року.

Раніше "Телеграф", що в Верховній Раді України не відкидають можливості заборони продажу тютюнових виробів у кіосках. Причиною послугувало те, що продавці кіосків не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) під час реалізації товару.