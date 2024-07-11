Табак, ароматизированные и е-сигареты исчезнут с прилавков: что известно

Обновились и требования к сигаретам

Ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с ненадлежащей маркировкой должны полностью исчезнуть с продаж уже в четверг, 11 июля. Накануне, перед тем как завершился переходный этап Закона Украины №1978-XI, украинцы жаловались на дефицит табака в магазинах.

Напомним, Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака вступил в силу ровно год назад, 11 июля 2023 года. Закон давал время на реализацию остатков табачных и никотиновых изделий, введенных в обращение до вступления в силу соответствующих положений, но не дольше двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

В четверг, 11 июля, срок закончился, и с сегодняшнего дня указанные в Законе нормы вступили в силу.

Теперь на каждой единичной пачке и внешней упаковке табачных изделий для курения должны указываться общее предупреждение и комбинированное медицинское предупреждение, сопровождающееся соответствующей цветной иллюстрацией, а также информационное сообщение.

С 11 июля комбинированное медицинское предупреждение должно содержать одно из 14 текстовых предупреждений и соответствующую цветную иллюстрацию, покрывать 65% наружной передней и задней поверхностей пачки или наружной упаковки и иметь высоту не менее 44 миллиметров и ширину не менее 52 миллиметров.

Всего разработано 3 группы наборов, каждая из которых содержит 14 медицинских предупреждений. Эти наборы будут обновляться каждый год, обеспечивая ежегодное изменение графических изображений.

Также с 11 июля запрещено продавать ароматизированные сигареты и е-сигареты.

Кроме того, было установлено:

запрещение ряда добавок (например, витамины) к табачным изделиям и е-сигаретам, которые могли вводить потребителей в заблуждение по поводу последствий употребления этих изделий;

требования к составу жидкостей для е-сигарет;

требования по отчетности производителей и дистрибьюторов табачных изделий и е-сигарет.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Украине планируется подорожание сигарет. Отмечается, что правительство законопроектом №11090 предлагает повысить ставки акциза на табачные изделия. Делать это планируют постепенно. Однако небольшой рост акциза возможен уже с 1 июля, а вот в январе 2025 года акциз вырастет на 23%. В 2026—2028 годах еще плюс по 5%.