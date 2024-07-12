Не лише графіки світла: в одній із областей обмежили подачу води

Місцевим мешканцям радять набрати запаси води

В Ірпіні вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання. Причина в тому, що сильно знизився тиск води через високе споживання на тлі аномальної спеки та відключення світла.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі. Там він опублікував графік на 12 липня, щоб городяни встигли набрати резервуари про запас.

За словами міського голови, з 17 до 22 води подаватиметься з нормальним натиском, а з 22 — зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок її може зовсім не бути.

"На балансі "Ірпіньнводоканалу" знаходяться сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори та працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60) і головне контролювати їхню роботу — завдання практично непідйомне для наших ресурсів", — сказав Маркушин.

Мер зазначив, що проблема з водопостачанням у спекотні дні існує у багатьох містах України. У тому числі й у Києві, через що столиця зменшила подачу води до Ірпеня вдвічі.

Комунальні служби міста працюють в екстреному режимі весь тиждень: перепідключають живлення, поєднують подачу електроенергії в кілька свердловин одночасно. Але щоб повністю повернути тиск, необхідна робота всіх свердловин одночасно, а також додаткові кошти на паливо для генераторів. На наступній сесії міськради мер пообіцяв розглянути це питання.

"Ми на зв’язку з ДТЕК, Асоціацією водоканалів України. Нам потрібне стабільне рішення на цей час і на майбутній зимовий період, який стане для всіх колосальним випробуванням. Дякую всім, хто приходить нам на допомогу. Комунальні служби УЖКГ "Ірпінь", "Ірпіньводоканал" та "Рідне село" за єднання та злагоджену роботу. Мешканців за економію води, терпіння розуміння!", — резюмував Олександр Маркушин.

Також "Телеграф" розповідав про те, як відключатимуть світло 12 липня в Україні. У "Укренерго" опублікували графік.