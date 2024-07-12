Поки без поганих новин: як вимикатимуть світло в Україні у суботу, розповіли у ДТЕК

У певні години є висока ймовірність застосування світло-сірих зон

У суботу, 13 липня, в Україні протягом всієї доби застосовуватимуть планові графіки відключень світла. Вони можуть бути жорсткішими рано вранці та з вечора.

Про це повідомили в ДТЕК. Зазначається, що обмеження стосуватимуться побутових та промислових споживачів.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що в разі погіршення ситуації в енергосистемі можуть відбуватися зміну у графіках відключень. Обмежувальні заходи не стосуватимуться критичної інфраструктури.

Зауважимо, що по всій території України діють три зони відключень світла:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі.

Біла зона – світло гарантовано є.

Світло-сіру зону вимикають за значного дефіциту або під час застосування одночасно більше 3 черг відключень, який в кожній області по 6.

Нагадаємо, що в Україні незабаром зміниться ситуація з електропостачанням на краще. Це станеться наприкінці наступного тижня, коли повністю вийдуть з ремонту генеруючі потужності, зокрема енергоблоки АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що в ДТЕК відповіли на обурення українців через несправедливі графіки.