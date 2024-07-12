Не только графики света: в одной из областей ограничили подачу воды

Местным жителям советуют набрать запасы воды

В Ирпене вводят временные графики ограничения водоснабжения. Причина в том, что сильно снизилось давление воды из-за высокого потребления на фоне аномальной жары и отключений света.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал график на 12 июля, чтобы горожане успели набрать резервуары про запас.

По словам городского головы, с 17 и до 22 вода будет подаваться с нормальным напором, а с 22 — со сниженным давлением. Из-за этого на верхних этажах многоэтажек ее может не быть вовсе.

"На балансе "Ирпенводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, отвечающая за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно. Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60) и главное контролировать их работу – задача практически неподъемная для наших ресурсов", — сказал Маркушин.

Мэр отметил, что проблема с водоснабжением в жаркие дни существует во многих городах Украины. В том числе и в Киеве, из-за чего столица уменьшила подачу воды в Ирпень вдвое.

Коммунальные службы города работают в экстренном режиме всю неделю: переподключают питание, объединяют подачу электроэнергии в несколько скважин одновременно. Но чтобы полностью вернуть давление необходима работа всех скважин одновременно, а также дополнительные средства на топливо для генераторов. На следующей сессии горсовета мэр пообещал рассмотреть этот вопрос.

"Мы на связи с ДТЭК, Ассоциацией водоканалов Украины. Нам нужно стабильное решение на данный момент и на предстоящий зимний период, который станет для всех колоссальным испытанием. Благодарю всех, кто приходит нам на помощь. Коммунальные службы УЖКХ "Ирпень", "Ирпеньводоканал" и "Родное село" за единение и слаженную работу. Жителей за экономию воды, терпение понимание!", — резюмировал Александр Маркушин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как будут отключать свет 12 июля в Украине. В "Укрэнерго" опубликовали график.