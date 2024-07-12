Під гасла "геноцидні графіки" і "світло для еліти" на Дніпропетровщині люди вийшли протестувати через тривале відключення електрики (відео)

У кам'янчан є світло всього 2 години на добу

У п'ятницю, 12 липня, у Кам’янському, що на Дніпропетровщині люди вийшли на протест через тривале відключення світла. Мітингувальники зібрались біля будівлі ДТЕК.

Люди заявляють, що вони не мають світла по 17 годин на добу. Про це повідомляє інтернет-видання "Формат".

На плакатах, які принесли з собою протестуючі написано наступне: "17 годин на добу щодня без електрики. Енергоцид від ДТЕК". А також "Світло місту, а не еліті".

Люди під оплески біля будівлі ДТЕК вимагають "начальника". Одна активістка також зачитала графіки інших міст, а потім додала, що в Кам'янську через відсутність електроенергії псується техніка. А інші мітингувальники викрикували, що це може бути небезпечним для здоров'я.

"У дитячих садках неможливо приготувати їжу. Вихователі і працівники дитячих садків готують їжу вдома", — каже жінка з натовпу.

Вона поставила питання працівникам ДТЕКу. Жінка назвала ці графіки геноцидними. Також спитала, чому світло в Кам'янську існує тільки для еліти, а прості люди виживають в спартанських умовах.

"Хто нам компенсує зламану техніку, зіпсовані продукти і кошти на лікування", — питає жінка з натовпу.

Люди вимагають справедливих графіків, які не перевищують більше 6 годин.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 12 липня діятимуть погодинні графіки відключення світла. Подачу електроенергії для побутових споживачів обмежуватимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. В області є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Під час відключень світла по Україні деяких громадян обурює факт, що у п’ятиповерхових будинках електроенергія відсутня набагато менша кількість часу, ніж у висотках. Українці очікувано згадують про обіцяну справедливість у розподілі відключень.

Раніше "Телеграф" писав, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки. За кількістю скарг у лідерах зараз є Дніпропетровська область. Є ймовірність, що саме з цієї області почнуться перевірки. Після цього вони пройдуть ще у 5-6 регіонах.