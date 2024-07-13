"Містянин", "городянин" чи "міщанин": как правильно назвать жителя города на украинском

Достаточно запомнить одно правило

В украинском языке иногда при употреблении тех или иных слов некоторые допускаются ошибки. Например, немногие знают, как правильно назвать человека, который проживает в городе — "містянин", "городянин" чи "міщанин"

На YouTube-канале Суспільне Ужгород рассказали, как правильно назвать человека, который проживает в городе. Чтобы употреблять эти слова правильно, достаточно запомнить простое правило.

Отмечается, что в современном украинском литературном языке для обозначения большого населенного пункта, промышленного, административного, культурного центра употребляется слово "город". При этом жителя города называют "городянин".

"Возможно, это можно объяснить тем, что производное от города "мещанин" употребляем с другим значением — человек с ограниченными интересами", — рассказывает доцент кафедры украинского языка УжНУ Вероника Баней.

Иногда вместо "городянин" употребляют "житель міста". Однако в украинском языке существует лексема, которую нужно употреблять — это "містянин". Например, "Містяни" готовятся к акции "Чистая окружающая среда".

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