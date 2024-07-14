Через його накази гинуть люди? Що відомо про командира 59 ОМПБр, проти якого виступила "Пташка"

Деякі публічні люди сумніваються у його компетенції

У неділю, 14 липня, парамедик Катерина Поліщук звинуватила командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) Богдана Шевчука у службовій недбалості, злочинних наказах та нехтуванні життям та здоров’ям військових. Виявилось, що це не перший скандал з участю цього офіцера.

"Телеграф" дізнався, що відомо про командира 59-ї ОМПБр Шевчука Богдана Володимировича. Про підполковника в мережі мало інформації, зокрема не відома його біографія.

Що відомо про командира 59-ї ОМПБр Шевчука

Інтерес до підполковника зріс після гучних звинувачень від відомої парамедикині Катерини Поліщук. Вона написала в соцмережах, що через недбалість Шевчука та його злочинні накази нібито загинули багато військовослужбовців.

Щобільше, вона звинуватила командира у тому, що він зайняв цю посаду завдяки родинним зв’язкам. Нібито у нього є родичі серед вищого військового керівництва. Проте Поліщук не назвала конкретних прізвищ.

Інформації про підполковника Шевчука Богдана Володимировича в мережі вкрай мало. Жодних даних про його біографію немає. Вдалось знайти лише декілька скандальних публікацій та його привітання, опубліковані в соцмережах на сторінках 59-ї ОМПБр.

Окрім "Пташки", увагу на Шевчука звернув журналіст Юрій Бутусов. На початку липня він повідомив про ситуацію у Красногорівці Донецької області. Журналіст написав, що є ризик втрати цього міста, бо командир 59-ї ОМПБр, яка воює на цьому напрямку, нібито не справляється за своїми обов’язками.

Бутусов сказав, що за словами військових цієї бригади, Шевчук є молодою та енергійною людиною. Проте він не є ефективним командиром бригади. Нібито його рівень відповідає управлінню ротою чи батальйоном.

За словами журналіста, це є "не біда і не провина Шевчука". Нібито вище керівництво призначило "зручного офіцера", який добре доповідає. На думку Бутусова, це призначення є відповідальністю керівництва Збройних сил України (ЗСУ).

Нагадаємо, що раніше командиром 59-ї ОМПБр був Вадим Сухаревський. Зараз він обіймає посаду Командувача Сил безпілотних систем.

"Телеграф" раніше повідомляв, що відомий військовий "Азову" та одна з нардепок звинуватили генерала у прориві росіян на одному з напрямків. Про нього стало відомо багато цікавих фактів. Згодом цього генерала звільнили з посади, яку він обіймав. Таке рішення прийняв Зеленський.