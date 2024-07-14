Легендарна "Пташка" звернулась до Зеленського з важливим проханням

У неї є серйозні претензії до командира однієї з відомих бригад

Оборонниця "Азовставлі", парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук, яка нещодавно пішла з 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) імені Якова Гандзюка, звернулась з важливим проханням до президента України Володимира Зеленського. Вона просить його перевірити дії командування її колишньої бригади.

У легендарної "Пташки" є претензії до командира Шевчука Богдана Володимировича. Вона його звинувачує у "злочинних наказах, свідомій недбалості, нехтуванні життям та здоровʼям особового складу", написала Поліщук у фейсбуці.

"Пташка" звернулась до Зеленського

У повідомленні парамедикиня зазначила, що співпрацювала з 59-ю ОМПБр протягом року. Зараз вона просить головнокомандувача провести перевірку дій командування, щоб зберегти життя українських військовослужбовців.

"Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі й з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом", ― написала "Пташка".

У повідомленні вона зізналась, що пішла з бригади саме через дії Шевчука. Парамедикиня зазначила, що можливість "опиратись злочинним наказам" мають не усі.

"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість ― опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною", ― написала Поліщук.

Парамедикиня просить Зеленського не лише провести службову перевірку, а й усунути від прийняття рішень "людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі". Вона підкреслила, що честь офіцера та військова честь не є пустими словами.

Нагадаємо, 15 червня "Пташка" повідомила, що припиняє співпрацю з 59-ю ОМПБр. Тоді вона не назвала причин цього рішення. Проте вже 21 червня написала у фейсбуці, що повертається в армію, але у складі іншої бригади.

Раніше "Телеграф" писав, що "Пташка" зіткнулась з хейтом через вагу. Вона досить емоційно відреагувала на тези про її зовнішність.