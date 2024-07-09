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Скрутили та запхали в автомобіль? У Мукачеві між копами та чоловіком стався скандал: у ТЦК відреагували (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Працівники ТЦК та поліцейські можуть перевірити документи
Працівники ТЦК та поліцейські можуть перевірити документи. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік погрожував ножем поліцейським та працівникам ТЦК

У середу, 9 липня, у мережі поширилося відео, як у Мукачеві люди у формі скрутили біля вокзалу людину. Його посадили в автомобіль.

На відео вже відреагували у Закарпатському ОТЦК та СП. Там повідомили, що чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем. Все відбувалося в рамках мобілізації України.

"Сьогодні під час заходів сповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачеве загальна група сповіщення зустріли чоловіка, який під час спілкування почав загрожувати поліцейським та військовим ножем", — наголошується в повідомленні.

У ТЦК нагадали, що під час дії військового стану заборонено пересуватися без відповідних документів.

"Загрози військовим і поліцейським, при виконанні службових обов’язків, є обтяжливою обставиною, яка має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", — додали у військкоматі.

Раніше "Телеграф" писав, як в Одесі водій на червоному автомобілі тікав від чоловіків у військовій формі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без права внесення застави.

До речі, у деяких випадках працівники ТЦК можуть застосовувати протиправні методи. Такі дії можуть бути обґрунтовані.

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#Мукачево #ТЦК