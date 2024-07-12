Штовхнули жінку та чоловіка на візку: співробітники ТЦК знову потрапили у скандал і обурили поясненням

Українці обурюються через поведінку ТЦК та пояснення командування

На Одещині під ТЦК у Білгороді-Дністровському відбулася сутичка за участю військових та цивільних осіб. Після того, як відео конфлікту облетіло мережу, у ТЦК поспішили пояснити свою думку.

Офіційне повідомлення опубліковано на сторінці військкомату у Facebook. Українців попросили ставитися критично до фото та відео, які вони бачать у мережі.

На кадрах із мережі видно, що біля воріт ТЦК стояла жінка та чоловік в інвалідному візку. Жінка щосили намагалася потрапити всередину — штовхала ворота, підставляла свої руки та ноги. Також вона вимагала, щоби до неї покликали комісара. В один із таких моментів, коли жінка силоміць намагалася увійти всередину, військовий її відштовхнув, і вона впала разом із чоловіком на кріслі.

На іншому відео було видно, як чоловік у військовій формі кричить на людей, а його намагаються стримувати інші військові. У чому була причина конфлікту, по відео з мережі зрозуміти неможливо.

Але в ТЦК розповіли, що 11 липня біля Білгород-Дністровського ТЦК близько 18:00 група людей із п’яти жінок та чоловіка вимагала відпустити їхнього родича. Раніше чоловіка доставили до ТЦК за порушення правил військового обліку (він перебував у розшуку і не з’явився по повістці). Родичі вимагали від добового наряду роти охорони впустити їх на територію ТЦК, але військові відмовили.

"На відмову про допуск на територію жінки зажадали відпустити їхнього родича мотивуючи незаконним затриманням вищезгаданого громадянина. При цьому постійно провокували військовослужбовців роти охорони на протиправні дії щодо себе, ображаючи їх", — кажуть у ТЦК.

Після того, як із затриманим чоловіком поспілкувався в.о. начальника ТЦК, йому вручили повістку з іншою датою. Щодо експресивної поведінки військовослужбовця роти охорони, який штовхнув жінку, а потім кричав на вулиці, у ТЦК теж пояснили.

"Наразі переважна кількість особового складу РТЦК та СП — це військовослужбовці, переведені з бойових підрозділів за станом здоров’я внаслідок тяжких поранень, які часто перебувають у процесі реабілітації та адаптації до несення служби у тилових підрозділах Збройних сил України", — сказано в повідомленні.

У коментарях українці засудили дії військових. Вони вважають, що якщо військовий має певні проблеми, то його не можна допускати до служби, навіть у тилу. Своєю витівкою співробітник ТЦК зганьбив форму.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Мукачеві люди у формі скрутили людину біля вокзалу. Але у ТЦК заявили, що затриманий погрожував співробітникам військкомату ножем.