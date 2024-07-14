Из-за его приказов гибнут люди? Что известно про командира 59 ОМПБр, против которого выступила "Пташка"

Некоторые публичные люди сомневаются в его компетенции

В воскресенье, 14 июля, парамедик Екатерина Полищук обвинила командира 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) Богдана Шевчука в служебной халатности, преступных приказах и пренебрежении жизнью и здоровьем военных. Оказалось, что это не первый скандал с участием этого офицера.

"Телеграф" узнал, что известно о командире 59-й ОМПБр Шевчуке Богдане Владимировиче. О подполковнике в сети мало информации, в частности, неизвестна его биография.

Что известно о командире 59-й ОМПБр Шевчуке

Интерес к подполковнику возрос после громких обвинений от известной парамедика Екатерины Полищук. Она написала в соцсетях, что из-за халатности Шевчука и его преступных приказов якобы погибли многие военнослужащие.

Более того, она обвинила командира в том, что он занял эту должность благодаря родственным связям. Якобы у него родственники среди высшего военного руководства. Однако Полищук не назвала конкретные фамилии.

Информации о подполковнике Шевчуке Богдане Владимировиче в сети крайне мало. Никаких сведений о его биографии нет. Удалось найти несколько скандальных публикаций и его поздравления, опубликованные в соцсетях на страницах 59-й ОМПБр.

Кроме "Пташки", внимание на Шевчука обратил журналист Юрий Бутусов. В начале июля он сообщил о ситуации в Красногоровке Донецкой области. Журналист написал, что есть риск потери этого города, потому что командир 59-й ОМПБр, которая воюет на этом направлении, якобы не справляется со своими обязанностями.

Бутусов сказал, что по словам военных этой бригады, Шевчук — молодой и энергичный человек. Однако он не является эффективным командиром бригады. Якобы его уровень соответствует управлению ротой или батальоном.

По словам журналиста, это "не беда и не вина Шевчука". Якобы высшее руководство назначило хорошо докладывающего "удобного офицера". По мнению Бутусова, это назначение является ответственностью руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, что ранее командиром 59-й ОМПБр был Вадим Сухаревский. Сейчас он занимает должность Командующего Сил беспилотных систем.

"Телеграф" ранее сообщал, что известный военный "Азова" и одна из нардепок обвинили генерала в прорыве россиян на одном из направлений. О нем стало известно множество интересных фактов. Впоследствии этого генерала уволили с занимаемой должности. Такое решение принял Зеленский.