"Це потрапляння у десятку": політолог висловився про замах на Трампа та розповів, як реагувати Україні

Події у США нині відбуваються на двох різних векторах

Український політолог Євген Магда впевнений у тому, що замах на Дональда Трампа, а також те, як кандидат у президенти повівся одразу після нападу — стовідсоткове влучання у серця американських виборців. Шанси Джо Байдена на перемогу різко впали саме у цю мить.

Таку думку політолог висловив у коментарі виданню "Телеграф". Зауважив, що події у США нині відбуваються на двох різних векторах.

"Те, що відбувається нині в США, це речі, що відбуваються на двох різних векторах. З одного боку Байден демонструє свою слабкість обмовками, ще чимось. З іншого боку, Трамп після замаху, весь в крові, показує, що все окей. Це йому дуже сильно зіграло на руку. Якщо ми говоримо про умовний американський характер, то це потрапляння у десятку", — сказав Магда.

Водночас на питання про те, чи міг Трамп стояти за організацією замаху на себе, Магда зауважив, що в сучасному світі жодних версій відкидати не можна. Проте, це вельми небезпечна гра.

"Медіа західні, американські конкретно, здебільшого налаштовані проти Трампа, то це дуже ризикована гра. Якщо це так і це випливе назовні, тоді Вотергейтський скандал здасться дитячим садочком", — мовив політолог.

Щодо того, чи можуть бути причетні до замаху Китай або Росія, то тут, на думку Магди, відповідь ще менш очевидна. І одразу зробити будь-які висновки — складно.

"Я поки що бачу, що Росія розганяє тезу про начебто причетність України до цього замаху. Це насправді надзвичайно смішно. Але якогось більшого впливу я, чесно кажучи, не бачу. Це, знаєте, в таких випадках завжди ви маєте балансувати або між конспірологією, або між тим, щоб довіряти даним розслідування, які будуть. Поки що не минуло ще 24 години для того, щоб робити якісь висновки", — мовив Магда.

"Трамп поляризує американське суспільство дуже сильно. І сказати, що цей замах взявся ні звідки, для нього не було ніяких підстав, я думаю, що це буде перебільшенням".

Водночас, єдина можлива реакція України на події, які відбуваються нині у США — це зміцнення себе, своїх внутрішніх можливостей. Якщо ми будемо реагувати на кожну подібну подію, нам буде дуже складно, впевнений політолог.

"Дуже складно сідати на шпагат, коли у тебе немає відповідної підготовки. І якщо ми будемо так діяти, то це для нас нічим хорошим не закінчиться. Ми маємо постійно говорити про те, що для нас немає іншої альтернативи й інших можливостей, ніж двопартійна підтримка з боку Сполучених Штатів. Двопартійна, а не однопартійна", — насамкінець зауважив політолог.

До слова, схожу думку висловив і німецький аналітик Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, Україні варто було б почати готуватися до президенства Трампа і почати активніше працювати з Конгресом США, з обома партіями.