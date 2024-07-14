Путін, Китай, спланована стратегія? На 6 головних питань про замах на Трампа відповів політолог Фесенко

США перебувають у ситуації глибокого політичного розколу

Напад на Дональда Трампа в Пенсільванії став несподіваним поворотом у і без того напруженій передвиборчій кампанії США. Ця подія породила безліч запитань та припущень.

Чи вплине це на результати виборів? Хто міг стояти за цим нападом? Відповіді на ці та інші питання "Телеграф" шукав разом з експертом-політологом Володимиром Фесенком.

— Як, на вашу думку, замах на Дональда Трампа може вплинути на перебіг і результати виборчої кампанії в США?

— У Трампа в будь-якому разі були шанси на виборах. Деякі політтехнологи навіть вважають, що цей інцидент майже гарантує йому перемогу. Однак я не поділяю такої впевненості. Думаю, ситуація буде складнішою.

І я не впевнений, що це суттєво вплине на соціологічні показники. Скоріше, цей випадок вплине на консолідацію електорату Трампа, на емоційне ставлення до нього та рівень підтримки серед тих, хто вже є його прихильником. Однак навряд чи це вплине на тих, хто вагається, не визначився, або виступає проти Трампа. Якщо й буде якийсь вплив, то, на мою думку, мінімальний.

Більшою мірою на результати виборів впливатимуть події, які відбуватимуться безпосередньо перед голосуванням. До виборів ще кілька місяців, і зараз ключовим чинником є ситуація в Демократичній партії — хто буде їхнім кандидатом, Байден чи хтось інший.

— Наскільки серйозними, на вашу думку, є конспірологічні теорії про те, що замах на Трампа є спланованим політичним кроком?

— Такі версії неминуче з'являються відразу після подібних інцидентів. Ми не можемо зараз ні підтвердити, ні спростувати цю теорію. Підозри виникають через те, що Трамп не постраждав, а розголос навколо події безумовно працює на його користь. Крім того, особа нападника викликає певні питання.

Проте варто пам'ятати, що в США, дійсно є традиція замахів на політиків. Згадаймо вбивства Джона Кеннеді, його брата Роберта, Мартіна Лютера Кінга, замах на Рональда Рейгана.

— Чи можна пояснити цей інцидент поточною політичною ситуацією в США?

— Безумовно. Зараз в американському суспільстві спостерігається глибокий політичний і емоційний розкол. Навколо Трампа існує надзвичайна емоційна напруга. Він сам часто провокує хвилі агресії, але ця агресія може повертатися і до нього самого. Тому високий градус емоційної і політичної напруги в США цілком може призводити до таких інцидентів.

Я не відкидаю можливості, що це може бути частиною політтехнологічної стратегії. Але якби це було так, логічніше було б організувати подібний інцидент ближче до дати виборів, а не зараз, коли ще занадто рано.

— А якщо розглянути версію, що це не було сплановано самим Трампом, а хтось намагався його залякати? Чи взагалі можливо таким чином на нього вплинути?

— Ні, я не вважаю цю версію правдоподібною. По-перше, що означає "залякати"? Змусити його відмовитись від участі у виборах? Це малоймовірно. США — країна з дуже розвиненою системою безпеки. Президента США охороняють так, як жодну іншу людину у світі. Можливо, на такому ж рівні охороняють ще Путіна та Сі Цзіньпіна.

Рівень безпеки надзвичайно високий. Я пам'ятаю візит Буша-молодшого до України, здається, у 2008 році. Служба охорони обійшла всіх мешканців навколишніх будинків і попередила про заборону будь-яких спалахів, фотографування тощо, погрожуючи негайним застосуванням сили. І це в іншій країні! Зараз, я думаю, заходи безпеки щодо Трампа ще посилять після цього інциденту.

Крім того, Трамп — дуже самовпевнена, агресивна і конфліктна особистість. Це не той типаж, якого можна залякати. Навпаки, як ми бачимо, навіть судові вироки проти Трампа спрацювали не проти нього, а на його політичну користь. Для його прихильників це додатковий стимул проголосувати за нього. І зараз від цього інциденту Трамп теж більше виграє інформаційно та політично.

— А як щодо версій про можливу причетність Росії чи Китаю до цього інциденту?

— Я ставлюся до цих версій з великим сумнівом. Навіщо Путіну прибирати Трампа? Путін скоріше чекає на перемогу Трампа. Коли Трамп переміг у 2016 році, в Росії відкорковували шампанське. Якщо ви почитаєте російську аналітику, то побачите, що Трамп створює для Путіна певні можливості. У нього немає системної політики щодо Росії. Тому говорити, що Путін міг замовити замах на Трампа — це нісенітниця.

Щодо Китаю — теж малоймовірно. Китай не відомий подібними політичними вбивствами, на відміну від Росії. Для Китаю Трамп може бути певним викликом, але не настільки серйозною загрозою, щоб вдаватися до таких методів.

Найбільш проста і логічна версія — цей замах є наслідком глибокого емоційного і політичного розколу в США. Навколо Трампа вирує буря емоцій. Він сам породжує агресивні емоції, і до нього ставляться відповідним чином — або фанатично люблять, або так само фанатично ненавидять. У такій атмосфері подібні інциденти цілком можливі.

— Як, на вашу думку, Україні слід реагувати на ці події?

— Реакція нашого президента вже була — засудження насильства, заява про те, що не можна використовувати насильницькі методи в політичній боротьбі, побажання Трампу швидкого одужання. Це правильна реакція, і цього цілком достатньо.

Ми взагалі не повинні втручатися у внутрішні справи США, неважливо, що там відбувається. Так само ми не можемо підтримувати на виборах у США ні Трампа, ні Байдена, ні будь-кого іншого. Ми маємо зберігати нейтралітет.

Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України в США і щоб там не виникло політичної кризи. Нам потрібно, щоб США залишались нашим політичним союзником. Тому реакція, яка вже відбулася з боку нашого президента — це правильна, своєчасна реакція, і цього достатньо.