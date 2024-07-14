"Это попадание в десятку": политолог высказался о покушении на Трампа и рассказал, как реагировать Украине

События в США сейчас происходят на двух разных векторах

Украинский политолог Евгений Магда уверен в том, что покушение на Дональда Трампа, а также то, как кандидат в президенты повел себя сразу после нападения — стопроцентное попадание в сердца американских избирателей. Шансы Джо Байдена на победу резко упали именно в этот момент.

Такое мнение политолог высказал в комментарии "Телеграфу". Заметил, что события в США сейчас происходят на двух разных векторах.

"То, что происходит сейчас в США, это вещи, происходящие на двух разных векторах. С одной стороны Байден демонстрирует свою слабость оговорками, еще чем-то. С другой стороны, Трамп после покушения, весь в крови, показывает, что все окей. Это ему очень сильно сыграло на руку. Если мы говорим об условном американском характере, это попадание в десятку", — сказал Магда.

В то же время, на вопрос о том, мог ли Трамп стоять за организацией покушения на себя, Магда отметил, что в современном мире никаких версий отвергать нельзя. Тем не менее, это очень опасная игра.

"Медиа западные, американские конкретно, в большинстве своем настроены против Трампа, это очень рискованная игра. Если это так и это выплывет наружу, тогда Уотергейтский скандал покажется детским садиком", — сказал политолог.

Что касается того, могут ли быть причастны к покушению Китай или Россия, то здесь, по мнению Магды, ответ еще менее очевиден. И сразу сделать любые выводы сложно.

"Я пока вижу, что Россия разгоняет тезис о вроде бы причастности Украины к этому покушению. Это действительно смешно. Но какого-то большего влияния я, честно говоря, не вижу. Это, знаете, в таких случаях всегда вы должны балансировать или между конспирологией, или между тем, чтобы доверять данным расследованиям, которые будут. Пока не прошло еще 24 часа для того, чтобы делать какие-то выводы», — сказал Магда.

"Трамп поляризует американское общество очень сильно. И сказать, что это покушение взялось из ниоткуда, для него не было никаких оснований, я думаю, что это будет преувеличением".

В то же время, единственная возможная реакция Украины на происходящие сейчас в США события — это укрепление себя, своих внутренних возможностей. Если мы будем реагировать на каждое подобное событие, нам будет очень сложно, уверен политолог.

"Очень сложно садиться на шпагат, когда у тебя нет соответствующей подготовки. И если мы будем так действовать, то это для нас ничем хорошим не закончится. Мы постоянно должны говорить о том, что для нас нет другой альтернативы и других возможностей, как двухпартийная поддержка со стороны Соединенных Штатов. Двухпартийная, а не однопартийная", — заметил политолог.

К слову, схожее мнение высказал и немецкий аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, Украине следовало бы начать готовиться к президентству Трампа и активнее работать с Конгрессом США, с обеими партиями.