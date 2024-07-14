Після замаху на Трампа: німецький аналітик розповів, до чого варто приготуватися Україні

Жодну з версій нападу відкидати не слід

Після інциденту з замахом у Пенсильванії, шанси на перемогу Дональда Трампа у президентській гонці США неабияк зросли, тоді як Україні варто було б почати готуватися до його президенства. На думку аналітика Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреаса Умланда, вірогідність перемоги Трампа на виборах зросла після нападу.

Про це Умланд розповів у коментарі виданню "Телеграф". За його словами, шанси Байдена порівняно з шансами Трампа і так були не високими. Замах, що стався під час мітингу у Пенсільванії лише збільшив цей розрив.

"У Трампа й до цього було більше шансів, ніж у Байдена. Можна лише сподіватися, що демократична партія ще змінить кандидата, обере когось замість Байдена", — мовив аналітик.

Щодо різних конспірологічних версій про те, що замах підлаштував сам Трамп, то на думку Андреаса Умланда це малоймовірно.

"Я думаю, що Трамп має достатньо людей, які бояться його або ненавидять. Цілком можливо, що це був справжній замах. Власне, такі замахи на політиків не є великою рідкістю, це доволі часто відбувається", — сказав Умланд.

Водночас, повністю виключати будь-які версії не варто, зауважив аналітик. Так само як і не варто повністю відкидати можливість причетності до замаху Росії чи Китаю, проте, на думку Умланда, скоріш за все причина замаху суто внутрішні.

"Найпростіше пояснення, що це був якийсь його противник, ненависник, людина яка якось постраждала від його дій", — мовив Умланд.

Щодо того, як реагувати Україні на події у США, то на думку аналітика центру вивчення Східної Європи, нашій країні варто починати готуватися до президенства Трампа.

"Такий розвиток подій, звісно не сприятливий, особливо, якщо віце-президентом стане Венс… Він такий доволі антиукраїнський. Тоді, звісно, все буде достатньо складно для України. Потрібно буде покладатися на європейських партнерів та більш інтенсивно працювати з Конгресом, зокрема з Республіканською партією", — мовив Умланд.

Водночас, на думку аналітика, в контексті США недостатньо висвітлено питання того, що допомога Україні й доля України загалом це про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Якщо Україна залишиться з меншими територіями, з обмеженим суверенітетом це буде удар по режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Тому що Україна це без’ядерна країна, а Росія — ядерна країна. І тим паче, що Україна віддала свою ядерну зброю… Такі аргументи могли б вплинути на республіканців і можливо навіть на Трампа", — мовив Умланд.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як прокоментував замах на Трампа український публіцист та журналіст Віталій Портников.