Вбивство Кеннеді та яйце Януковича: мережа вибухнула мемами про замах на Трампа

У мемах дісталося і чинному президенту США

У США під час передвиборчого мітингу стався замах на експрезидента країни Дональда Трампа. У зв'язку з цим у мережі вже з'явилися меми, присвячені цій події.

Зокрема, багато хто згадав убивство президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді, яке сталося 22 листопада 1963 року у Далласі. Також у мемах порівняли замах на Трампа з інцидентом, коли у 2004 році у кандидата у президенти України Віктора Януковича кинули яйце.

Крім того, автори мемів висміяли й чинного президента США Джо Байдена. Також не обійшли увагою і самого стрільця.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж звернули увагу, що творці мультсеріалу "Сімпсони" передбачили замах на Трампа. За сценарієм це також сталося під час мітингу.

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він отримав поранення. У ході замаху на Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували чоловіка, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.