Одній області дістанеться найбільше: де в Україні чекати на 42 градуси

Дніпропетровщина поб’є рекорд серпня 2010 року

Більшу частину України продовжує крити аномальна літня спека. Доки в одних областях показники термометрів вже б’ють історичні рекорди, інші до цього неминуче готуються.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про те, що на Дніпропетровщині у понеділок, 15 липня, та у вівторок, 16 липня, очікується "стихійне метеорологічне явище III рівня небезпечності".

"15 липня місцями на півдні області, 16 липня на всій території Дніпропетровської області та у м. Дніпро очікується надзвичайна спека з максимальними температурами 40-42°. Рівень небезпечності ІII (червоний)", — йдеться в повідомленні.

До слова, якщо позначки термометрів дійсно перетнуть межу у 40-42°С, Дніпропетровщина поб’є рекорд серпня 2010 року, коли температура повітря сягнула 40.9°С.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що дуже хотіла б порадувати українців прогнозами про те, що спека протримається недовго, однак потішити нема чим.

"Треба розуміти, усвідомлювати і готуватися до тривалої спеки. Найближчими днями справді в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35 +40 і вище. Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами. Бажаю собі помилитися в прогнозі погоди на найближчий час, як ніколи", — зауважила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні через аномальну спеку спалахнули два енергооб’єкти. Зокрема, було знеструмлено повітряну лінію, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.