Горять поля, пляжі, енергооб’єкти: у багатьох областях України страшні пожежі (фото, відео)

Спека не минає безслідно

В Україні останніми днями спостерігається аномальна спека. Це не лише призводить до перманентного дискомфорту, а й погіршує ситуацію із пожежною небезпекою, через що у багатьох місцях фіксуються загоряння в екосистемах та на об’єктах інфраструктури.

Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, 14 липня такі сталися щонайменше у трьох великих містах. Йдеться про Київ, Одесу та Запоріжжя.

Так міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що пожежу зафіксовано в Пересипському районі, де спалахнула трава на площі півтора гектара. Місцеві джерела повідомляють, що подібне займання не було єдиним у місті.

Там зазначили, що зазвичай причиною таких пожеж стає людська недбалість, через яку непогашені недопалки, сірники чи багаття стають реальною проблемою для всього міста.

Своєю чергою київські канали пишуть про те, що хтось із відпочивальників вирішив посмажити шашлики на Петропавлівській Борщагівці, через що згоріла не лише їжа, а й посадка. Зазначається, що у сусідніх районах спостерігається дуже багато диму.

Не краща ситуація і в Запорізькій області, де за добу рятувальники загасили 25 пожеж, лише 8 з яких є наслідком обстрілів. Решта ж виникла з природних причин або внаслідок людської діяльності.

Загалом вогнем було охоплено понад 17 гектарів території, з яких понад 8 га лише на Хортиці.

Як повідомлялося раніше, через спеку в Україні було зафіксовано два загоряння на енергетичних об’єктах. Через це було знеструмлено лінію, що з’єднує Молдову та Україну.