Причина лише одна: людям пояснили, чому в Україні триває аномальна спека

Кліматичну кризу треба зупиняти

Протягом останніх декількох днів в Україні спостерігається аномальна спека. Причиною цього є зміна клімату та людський вплив на навколишнє середовище.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. За його словами, аномальна спека, це вплив людини на кліматичну ситуацію взагалі на Землі.

"Сьогодні ми бачимо аномальну спеку, вона продовжується доволі тривалий період часу. Запобігти підвищенню температури вже майже неможливо, треба адаптуватися. Ми маємо впроваджувати заходи, аби призупиняти кліматичну кризу та щось робити, аби бути готовими жити в таких змінах", — наголосив міністр.

Він також додав, що за даними міжнародної служби зміни клімату "Коперник", червень 2024 року знову побив температурні рекорди. Але слід пам'ятати, що аномальна спека 11 липня у Києві вона побила рекорди лише 1800-их років.

"Такі ситуації траплялись, але вони були не такими систематичними", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кібальчич пояснив, чому прогнози часто розходяться із реальністю. Він також розповів, скільки ще українцям доведеться знемагати від спеки і коли настане бажана прохолода.