Аномальна спека: в Україні спалахнули два енергооб’єкти, подробиці

Було знеструмлено повітряну лінію, що з’єднує енергосистеми України та Молдови

Через сильну спеку в Україні сталося одразу дві пожежі на енергетичних об’єктах. Обидві трапились у західній частині країни.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міненерго. Зазначається, що спалах було ліквідовано.

"У західному регіоні вимикалася високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу", — йдеться в повідомленні.

Також уночі відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

"Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яка була ліквідована", — розповіли в Міненерго.

У пресслужбі наголосили, що через спекотну погоду можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Тому всіх закликають споживати електроенергію дбайливо. Це дозволяє енергетикам утримувати енергосистему стабільнішою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як діють графіки відключення світла в Україні 14 липня. За заявами ДПЕК, чотирьом областям не пощастить найбільше.