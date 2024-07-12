"Спека замучила": військовий розвеселив мережу лайфхаком від палючого сонця (відео)

Під час аномальної спеки усі лайфхаки йдуть у хід

Україну продовжує накривати аномальна спека, яка протримається всі вихідні, проте наші військові знайшли від неї порятунок. "Найдієвішим" лайфхаком виявився переносний душ.

У мережі Tik Tok опублікували відео, на кадрах якого боєць використовує один зі способів, щоб охолонути.

"Я такого ще не бачив. Братан, що спека замучила? Жара, капець", — каже побратим військового.

Мова ведеться про переносний душ, який поливає військового поки він йде під палючим сонцем. На спині чоловіка зафіксовано балон з помпою, щось на кшталт пристрою для розприскування отрути на городні рослини. Під час натискання на важіль з верхньої лійки, де закріплено душовий шланг, ллється вода.

Ось так з гумором наші військові рятуються від спеки під час служби, використовуючи усі підручні засоби та вигадуючи щось нове. На передовій від несприятливої погоди не так важко й укритися, проте наші бійці винахідливі.

Нагадаємо, що людям пояснили, чому в Україні триває аномальна спека. Одна з головних причин зміна клімату та людський вплив на навколишнє середовище. Зазначається, що червень 2024 року побив усі температурні рекорди.

Раніше "Телеграф" писав, що по одній з областей України спека вдарить сильніше всього. Де сонце пригріє аж до +41 градуса вже 13-14 липня.