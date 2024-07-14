Одной области достанется больше всего: где в Украине ждать 42 градуса

Днепропетровщина побьет рекорд августа 2010 года

Большую часть Украины продолжает накрывать аномальная летняя жара. Пока в одних областях показатели термометров уже отражаются на исторических рекордах, другие к этому неизбежно готовятся.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии предупредил о том, что на Днепропетровщине в понедельник, 15 июля, и во вторник, 16 июля, ожидается "стихийное метеорологическое явление III уровня опасности".

"15 июля местами на юге области, 16 июля по всей территории Днепропетровской области и в г. Днепр ожидается чрезвычайная жара с максимальными температурами 40-42°. Уровень опасности II (красный)", — говорится в сообщении.

К слову, если отметки термометров действительно пересекут границу в 40-42°С, Днепропетровщина побьет рекорд августа 2010 года, когда температура воздуха достигла 40.9°С.

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что очень хотела бы порадовать украинцев прогнозами о том, что жара продержится недолго, однако утешить нечем.

"Надо понимать, осознавать и готовиться к продолжительной жаре. В ближайшие дни действительно в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35 +40 и выше. Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами. Желаю себе ошибиться в прогнозе на ближайшее время, как никогда", — отметила синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине из-за аномальной жары вспыхнули два энергообъекта. В частности, была обесточена воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.